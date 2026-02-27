Día de la Independencia Nacional con lluvias dispersas por efecto de una vaguada

En este Día de la Independencia Nacional, una débil vaguada en combinación con la humedad que transportada el viento del este/sureste y los efectos orográficos del territorio, provocarán lluvias dispersas en varias provincias del país.

Se prevén chubascos aislados y aguaceros localmente moderados, especialmente en horas de la tarde y primeras de la noche, en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Independencia, Pedernales, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Las lluvias podrían intensificarse ligeramente en localidades de Santo Domingo Norte, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez y Elías Piña, entre otras cercanas a la Cordillera Central y la zona fronteriza, acompañadas de aisladas ráfagas de viento.

Recomendaciones marítimas

Costa Atlántica: Desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal.

En el resto del litoral atlántico y en la costa atlántica el Indomet recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Pronóstico para mañana sábado

La presencia de la vaguada y el arrastre de humedad por el viento predominante del este/sureste provocarán incrementos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Independencia, Baoruco, San Juan y Santiago Rodríguez, entre otras.