El 75% de los hogares dominicanos presenta hacinamiento

Tras un análisis exhaustivo de los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, Hábitat para la Humanidad República Dominicana (HPHRD) revela una realidad alarmante: el 75% de los hogares en el país presenta condiciones de hacinamiento.

Esta situación impide que miles de familias cuenten con el espacio mínimo necesario para un desarrollo humano adecuado.

El análisis, realizado por el equipo de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL) de la organización, destaca que el hacinamiento no es solo una cuestión de metros cuadrados, sino de la imposibilidad de contar con áreas funcionales para dormir, cocinar y asearse con dignidad.

“Vivir en hacinamiento impacta directamente la salud, la privacidad y la convivencia de las familias dominicanas, afectando su calidad de vida”, señala el análisis.

“Cuando una vivienda es demasiado pequeña para el número de habitantes, se limita la capacidad de los individuos para desarrollarse plenamente. Hábitat concibe la vivienda como un espacio donde cada área cumple una función clara. Si es una cocina, debe permitir cocinar; si es un baño, debe permitir bañarse con dignidad", explica Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana.

provincias con mayor vulnerabilidad

Los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 revelan disparidades regionales críticas en el país. Según el análisis del equipo MEAL de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, la situación es especialmente alarmante en la zona norte, donde diversas provincias superan significativamente el promedio nacional de hacinamiento del 75%.

El panorama de precariedad se concentra con mayor intensidad en las siguientes provincias. Hermanas Mirabal (Cibao Nordeste) registra el índice más elevado con un 86%; Santiago Rodríguez (Cibao Noroeste) y Sánchez Ramírez (Cibao Sur), ambas presentan un 85% de hacinamiento.

En el caso de Dajabón (Cibao Noroeste) alcanza un 84% y Monseñor Nouel (Cibao Sur) presenta un 83%.

“Estas cifras subrayan la urgente necesidad de implementar intervenciones estructurales que garanticen espacios mínimos y funcionales. Para Hábitat para la Humanidad, es imperativo transformar estas viviendas para que cada miembro de la familia pueda desarrollarse con la dignidad, salud y la privacidad que merece”, señala Fabián.

acciones y resultados

Para enfrentar este desafío, Hábitat para la Humanidad República Dominicana implementa diagnósticos estructurales que permiten acompañar a las familias en la ampliación de habitaciones, creación de áreas de expansión y mejora de la distribución interna.

Hasta la fecha, el trabajo de la organización ha transformado la realidad de más de 57,000 familias, eliminando las condiciones de hacinamiento y mejorando significativamente su bienestar y salud.

Finalmente, la organización enfatiza la importancia de la seguridad de la tenencia. Al intervenir una vivienda y aumentar su valor de mercado, es vital asegurar que la familia sea dueña legal de su espacio para evitar desplazamientos por terceros y garantizar que la mejora sea un beneficio permanente.

sobre hábitat pARA LA HUMANIDAD

Hábitat para la Humanidad es una organización global sin fines de lucro que trabaja para que cada persona tenga un lugar digno donde vivir. En República Dominicana, la organización ha mejorado las condiciones de vida de más de 57,000 familias mediante intervenciones estructurales, ampliaciones de viviendas y mejoras en la distribución interna para combatir el hacinamiento.

A través del empoderamiento habitacional y la promoción de la seguridad de la tenencia, Hábitat busca transformar comunidades y generar un impacto positivo y duradero en la salud y el bienestar de las familias dominicanas.