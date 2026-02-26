Incendio afecta tienda Garrido de la Duarte; no se registran personas afectadas

La mañana de este jueves se registró un incendio en los almacenes de la tienda por departamentos Garrido, de la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.

A través de un comunicado, la empresa señaló que tras la detección, el equipo de turno activó el protocolo de seguridad y notificó a las autoridades, hasta donde se trasladaron al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional.

“Las autoridades nos informan que no se registraron personas heridas ni afectadas. Actualmente, el Cuerpo de Bomberos trabaja en el lugar para controlar el siniestro. Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestros colaboradores y clientes”, precisa el comunicado.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, que a las 8:30 de este jueves se mantenía activo, conforme a informaciones.