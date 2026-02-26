Se espera que este jueves, víspera de la Independencia, disminuyan las lluvias pero hay alertas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se producirá una disminución gradual de las lluvias, debido a la incidencia de una masa de aire con menor cantidad de humedad.

No obstante, el Indomet no descarta algunas lluvias con ráfagas de viento hacia provincias del norte y noreste del país, debido a la combinación del viento moderado del este/sureste y efectos locales.

En ese sentido, se esperan lluvias en horas de la tarde sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Mientras que para la noche las lluvias se concentraran en localidades de La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta se encuentran Valverde, Duarte, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel y Samaná; mientras que en aviso, Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Puerto Plata y La Vega.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica, desde la bahía de manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael ( La Altagracia), permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como visibilidad reducida por fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Mientras que en la costa Caribeña, desde Isla Beata hasta Barahona, se exhorta navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.