Descarta que apagón se produjera por falta de almacenamiento de energía solar

La Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER) descartó que el apagón general registrado el pasado lunes fuera producto de un exceso de inyección renovable o a la ausencia de almacenamiento en proyectos fotovoltaicos existentes.

A través de un comunicado indicaron que el evento ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana, en un horario que no coincide con el pico habitual de generación fotovoltaica, que en el sistema eléctrico “dominicano se produce normalmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde”.

Indicaron que a la hora del apagón la energía solar se encuentra en una fase de incremento gradual, sin niveles máximos ni rampas descendentes abruptas.

“Las energías renovables operaron conforme a su naturaleza y a las reglas vigentes, sin haber iniciado el evento ni controlado su evolución”, indicaron.

Expresaron a que el análisis técnico debe enfocarse.

Según los miembros de la entidad, en la operación de unidades térmicas de gran escala, diseñadas para generación base, ya que cuando estas unidades opera cerca de su máximo y se produce una reducción súbita de demanda o de transferencia en la red, el sistema puede entrar en una condición de sobregeneración, activando protecciones y provocando la salida abrupta de grandes bloques de potencia.

“Este efecto amplifica la inestabilidad y puede desencadenar eventos en cascada”, resaltan en un documento de prensa.

Los miembros de ADER entienden que, el apagón debe verse como una oportunidad para mejorar la flexibilidad del parque de generación, reforzar la disciplina operativa de todas las tecnologías y fortalecer la infraestructura de transmisión, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas que han apostado por la modernización de la matriz energética nacional.

Al hablar sobre este tema, el ministro de Energías y Minas, Joel Santos, indicó que se descartaba la mano humana en la generación de ese blackout.

“Lo que hoy podemos decir de este evento es que no fue causado por ningún movimiento manual, fue una avería provocada por una explosión, entonces hay que investigar qué causó y por qué se extendió a todo el resto del sistema”, se expresa en la nota.