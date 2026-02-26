Academia de Ciencias designa comisión veedora de Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Romero

La Academia de Ciencias de la República Dominicana designó una comisión para actuar como veedora independiente del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al Proyecto Romero, ubicado en San Juan de la Maguana, provincia San Juan.

La comisión hizo este martes una visita oficial al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con el propósito de intercambiar impresiones sobre el avance del estudio y reiterar el compromiso institucional con la transparencia y el rigor científico en los procesos ambientales.

La comisión de la academia estuvo encabezada por su presidente, el economista José Luis De Ramón, el arqueólogo Adolfo López y el ingeniero Osiris De León, miembros de la Comisión del Proyecto Romero. Fueron acompañados por el vicepresidente de la Academia, Denis Simó.

En el encuentro también participó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien junto a las autoridades presentes valoró la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión técnica y el diálogo interinstitucional en torno a iniciativas de desarrollo nacional. Además, destacó la vocación del Gobierno dominicano de fortalecer la transparencia, el rigor científico y la confianza pública en los estudios ambientales relacionados con proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

La Academia de Ciencias reafirmó que continuará dando seguimiento al proceso con apego estricto a los principios científicos y éticos que rigen su accionar, a fin de orientar al Poder Ejecutivo, al sector privado y a la ciudadanía en general sobre los aspectos técnicos y ambientales vinculados al proyecto.