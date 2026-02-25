Wilson Camacho se gradúa de sociología, su tercera carrera en la UASD

El procurador adjunto y director general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, se graduó este miércoles de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Esta es la tercera carrera de Camacho, quien también es licenciado en Derecho y Psicología, sin embargo, encontró en la sociología tener conocimiento holístico del mundo social.

“Desde que tenía 16 años, yo decidí que iba a hacer tres carreras en Derecho, Psicología y Economía, pero luego conocí, lo veía por televisión realmente, al sociólogo Teófilo Barreiro, y al escucharlo me motivé y me acerqué a la sociología. Finalmente, quería una carrera que me permitiera tener un conocimiento holístico del mundo social y esa carrera es definitivamente sociología y es un sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida”, expresó en un video publicado por la casa de estudios en redes sociales.

Resaltó que la UASD es una universidad inclusiva que brinda oportunidad y esperanza, al tiempo de exhortarle a los hoy egresados continuar preparándose y creciendo, conscientes de que el camino hacia el éxito requiere sacrificio, perseverancia y disciplina.

“Para mí la UASD es inclusión, oportunidad, y esperanza. A los que hoy se invisten les recordamos, su título no es el final, es un comienzo, sigan creciendo, sigan preparándose y sigan creyendo, tomen en cuenta que el camino hacia el éxito exige sacrificio, perseverancia y una sólida disciplina. Requiere también una curiosidad insaciable, pensamiento crítico, creatividad, enfoque, trabajo estratégico y una genuina apertura hacia las nuevas tecnologías. El futuro está en sus manos, tómenlo”, manifestó.

Camacho es uno de los 168 en graduarse Magna Cum Laude en la investidura que también graduó 10 Summa Cum Laude y 866 Cum Laude; de los 2,366 nuevos profesionales que se graduaron este miércoles en la sede central de la UASD.