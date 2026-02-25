Usuarios sobre el Metro de Los Alcarrizos: “Los tapones van a bajar mucho”

"El metro funciona bien, no se mueve tan rápido como el otro, pero se entiende porque está en prueba", informó la usuaria Loida Cruz en un recorrido desde la entrada de Los Alcarrizos hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La nueva línea del Metro del kilómetro 9 a Los Alcarrizos fue inaugurada este martes por el presidente Luis Abinader y supone un cambio para los residentes de la zona, según se informó.

Desde pasadas las 6:00 de la mañana, los transeúntes subieron a los vagones de la estación en la entrada de ese municipio para hacer el recorrido hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

Los ciudadanos que utilizaron la línea 2C del Metro de Santo Domingo confirmaron que está en “perfecto estado”, pero que por el momento es "muy lenta".

Rodolfo Tejada explicó que duró casi una hora para llegar a su destino, pero que, fuera de ello, funciona bien.

Varios de los usuarios también indicaron que se está realizando un transfer en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte.

La línea del Teleférico de Los Alcarrizos colinda con la salida del Metro, por lo que los transeúntes declararon que esto es un paso para disminuir los entaponamientos que se generan en ese municipio, que muchas veces pueden durar varias horas.

"Yo uso el teleférico todos los días y, aunque las entradas son por el mismo sitio, con el nuevo metro no hay problemas; está muy bien y los tapones van a bajar mucho, que eso es lo mejor" dijo Anneris Reyes.

Reporteros del Listín Diario hicieron un recorrido por diversas estaciones del Metro de Santo Domingo y observaron cómo está funcionando el servicio, que para los usuarios que aborden la Línea 2C será totalmente gratuita.

Según se constató, todo funciona con normalidad.