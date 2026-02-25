Usuarios del Metro de Los Alcarrizos aplauden ante la salida del primer vagón

Asegurando que ya pasó la penuria de transportarse en “guagüitas”, residentes en el municipio de Los Alcarrizos esperaron a que se abrieran las puertas de la recién inaugurada Línea 2C del Metro de Santo Domingo para transportarse a sus lugares de trabajo.

Desde antes de las 6:00 de la mañana, cerca de 20 personas esperaban a que las puertas se abrieran y así entrar a la estación Pablo Adón ubicada en ese sector.

El Metro de Los Alcarrizos abrió sus puertas para los usuarios a las 6:03 minutos de la mañana.

Tras el arranque del primer vagón que transportaría a las personas hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, en la primera fase de implementación o periodo de prueba, los usuarios aplaudieron, mientras un hombre vociferó que se “acabaron las guagüitas y abusos”.

En la estación María Montés, del kilómetro 9, las personas deben desmontarse del vagón, y tomar otro para continuar el trayecto de la Línea 2.

Personas entrevistadas por reporteros de Listín Diario aseguraron que entienden que el transporte es seguro y lo usarán todos los días.

“Yo vine hoy a las 6:00 de la mañana para ver el tiempo que me tomaré, pero yo me pienso levantar más tarde”, expresó una joven que manifestó trabajar por la avenida Winston Churchill.

Además de aquellos que se transportaban a sus lugares de trabajo, empleados de la Empresa Metropolitana de Transporte (MT) supervisaban que todo se realizaba de forma correcta.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo cuenta con cinco estaciones que recorren 7.3 kilómetros.

Durante el periodo de prueba, los usuarios se transportarán de forma gratuita, de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Mientras que los sábados se ofrecerá el servicio de 6:00 a 10:00 de la mañana. Los domingos y feriados, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La salida de los vagones se realizará cada 10 minutos hasta que todo fluya con normalidad.