Tribunal impone tres meses de prisión preventiva contra pareja de la urbana "Masha"

El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra la pareja sentimental de la exponente urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, alias "Masha".

Yakomo Hernández de la Rosa, conocido como "Yoko", "Sinaloa" o "LR", es acusado de ultimar a tiros a un hombre y herir a otro en un incidente ocurrido en el sector Villa Francisca.

El imputado cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

El tribunal tomó la decisión tras acoger la solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes están a cargo de la investigación.

A la salida de la audiencia, Hernández de la Rosa rehusó hablar con los medios de comunicación mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Detalles del incidente

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el 26 de enero de 2026, cuando las víctimas, Eminen Alexander Payano, también identificado como Amezon Stiven Payano o Alexander Payano y Esteuris Cuevas, se desplazaban en una motocicleta por la calle Licey, en Villa Francisca.

En ese momento, fueron interceptados por una yipeta blanca con franjas negras. Del vehículo descendieron el imputado y dos hombres que permanecen prófugos, todos portando armas de fuego. Sin mediar palabras, realizaron múltiples disparos contra las víctimas y luego emprendieron la huida.

Como resultado del ataque, Payano sufrió una herida de bala en la región temporal izquierda, entre otras lesiones. Fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta su fallecimiento el 2 de febrero de 2026, según el acta de levantamiento núm. 0106735.

Por su parte, Esteuris Cuevas resultó con una herida de proyectil en el glúteo derecho. Su estado de salud se mantiene bajo observación médica y pendiente de evolución debido a la gravedad de la lesión.