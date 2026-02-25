Sistema frontal continuará provocando aguaceros este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó para este miércoles que la incidencia de un sistema frontal sobre territorio nacional estará provocando un cielo nublado, registrándose aguaceros con ocasionales ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

Estos aguaceros se esperan sobre provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como la zona fronteriza y la cordillera Central.

Concentrándose sobre Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta se están Valverde, La Vega, Duarte y Santiago Rodríguez; mientras que en aviso, Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Hermanas Mirabal y Puerto Plata.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica, desde la bahía de manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como visibilidad reducida por fuertes lluvias y tormentas eléctricas.