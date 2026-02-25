Reclaman pensiones en Conape para 59 excañeros

La Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) se trasladó este martes al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) exigiendo 59 pensiones para adultos mayores extrabajadores del municipio de Haina, provincia San Cristóbal.

El coordinador y vocero del movimiento social, Jesús Núñez, indicó que las pensiones que se gestionan, en su mayoría, tienen más de cuatro años que fueron solicitadas al Gobierno, pero no han recibido respuesta satisfactoria.

Asimismo, señaló que esas pensiones son para envejecientes con más de 78 años, entre ellos invidentes e inválidos.

Núñez explicó que se encontraban allí, en representación de 18 comunidades de Haina, las mismas personas que se trasladaron hacia el Palacio Nacional el pasado año y entregaron las copias de su cédula de identidad y electoral para gestionar la jubilación, pero sin tener éxito alguno hasta la fecha.

Destacó que el día 2 de diciembre de 2025, también realizaron una lista con los 59 nombres de los envejecientes cañeros y fue entregada al Conape, pero sin éxito todavía.

“El objetivo nuestro es llamar la atención al director del Conape, el señor Demetrio Antonio Vicente Ureña, para que cumpla con lo estipulado en las leyes para que estos viejos puedan conseguir las pensiones. Estas pensiones han sido solicitadas por más de cuatro o cinco años”, expresó Núñez.

“Exigimos que nos pensionen, ya que estamos viejos y enfermos y no tenemos recursos para los alimentos y medicamentos”, indicaron.

Al ser abordada, Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Atención al Adulto Mayor del Conape, aseguró que se les estaba dando asistencia a los adultos mayores que se desplazaron hacia la institución, para verificar el estatus actual de la pensión de cada uno de ellos.

“Ya hemos identificado a personas que ya han sido pensionadas. Hay una persona que acabamos de verificar y fue pensionada en diciembre, en el último decreto. Muchas veces ellos no tienen conocimiento; de todas formas, como órgano rector, tenemos que velar por su protección mientras se realiza el trámite”, indicó.

Asimismo, explicó que la institución, como órgano rector de la política de envejecimiento, tiene el rol ante la Comisión de Pensiones Solidarias de tramitar, identificar, canalizar y gestionar pensiones solidarias; sin embargo, son otorgadas por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, y luego se sigue un proceso.

“Nosotros nos encargamos de tramitar las pensiones y de informarles a los adultos mayores en qué estatus está el proceso: si ya nosotros lo remitimos, si se pasó, si fue otorgada, si está pendiente, o sea, todo ese proceso”, explicó.

Resaltó que, para gestionar la protección de estas personas mientras se gestiona la pensión, cuentan con un sistema de centros y cuidados domiciliarios, que buscan ofrecer un servicio de manera oportuna mientras el trámite continúa el curso.

“Pueden recibir los servicios de alimentación, de salud, de medicamentos, de capacitación, de recreación en los hogares de día que estén cercanos en su sector. Aquí también le podemos dar los medicamentos, hay una disponibilidad presupuestaria”, dijo.