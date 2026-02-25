Capturan a hombre condenado por homicidio en San Cristóbal

El Ministerio Público capturó a un hombre condenado a seis años de prisión por un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal tras ser hallado culpable de provocarle la muerte a otro en el año 2023.

Bruno Lorenzo Carmona (Wilkin) fue arrestado en la citada provincia para ejecutar en su contra la sentencia definitiva que le condena por provocar la muerte, a causa de heridas de arma de fuego, a Braulio Encarnación Terrero.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden judicial de captura y arresto, emitida por la jueza interina Miolany Herasme Morillo, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

El Ministerio Público presentó a Lorenzo Carmona ante el referido tribunal para su remisión al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR), en la provincia San Cristóbal, donde cumplirá la sentencia.

Sobre el caso, el expediente indica que previo al crimen el procesado y la víctima discutieron. Posteriormente, Lorenzo Carmona disparó con una pistola al hoy occiso, en un hecho ocurrido en el tramo de la calle 5 de abril - Villa Fundación.

Luego de ocurrido el crimen, Lorenzo Carmona fue sometido a la justicia en fecha 30 de mayo de 2023, por violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano y 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales y Relacionados.

En el proceso, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, emitió, en fecha 23 de enero de 2025, la sentencia penal número 301-03-2025-SSEN-00008, que lo condenó a seis años de prisión.

Posteriormente, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante la sentencia 1571-2025-SPEN-00243, del 29 de octubre de 2025, confirmó la sentencia dictada en primera instancia, tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado. La secretaría de dicha corte también certificó que no se presentó recurso de casación contra la citada sentencia.