Marchan bajo la lluvia en Santiago en defensa de la Cordillera Septentrional

Comunitarios de la Cordillera Septentrional, acompañados del sacerdote Nino Ramos, marcharon este miércoles, bajo las lluvias, en protesta contra los permisos de exploración con supuestas intenciones del Estado dominicano de explotar esa zona.

Los manifestantes recorrieron varios kilómetros a lo largo de la autopista Duarte, provocando una extensa congestión vehicular en la vía, mientras portaban banderas y pancartas con mensajes de rechazo a la actividad minera en la localidad.

La movilización se desarrolló pese a que el Gobierno dominicano ha negado que exista intención de autorizar la explotación minera a gran escala en esa área. No obstante, los comunitarios mantendrán su lucha en defensa del medioambiente y los recursos naturales de la cordillera.

La marcha vehicular inició en la avenida Circunvalación Norte y tenía previsto avanzar hasta la avenida Hermanas Mirabal, en Santiago.

Esta es la tercera marcha caravana que se realiza “en defensa de la vida, del agua, del medio ambiente y las futuras generaciones”.