IA y democracia: entre riesgos y oportunidades

El concepto de inteligencia artificial no puede asumirse únicamente como una herramienta tecnológica. Bajo esa premisa, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, abrió el debate sobre los retos que plantea el avance de la inteligencia artificial para los sistemas democráticos, durante un panel académico que reunió a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el impacto de esta tecnología.

La actividad fue moderada por Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, quien condujo el diálogo en torno a los riesgos y oportunidades que representa la inteligencia artificial en un contexto marcado por la concentración de la data y la velocidad de la información.

Para Gómez Mazara, “el dato mata el relato” al tiempo que señaló que en el país uno de los principales retos es que tenemos una sociedad conectada con “10.9 millones de dominicanos que tienen acceso a la internet”, lo que, según explicó, implica que la mayor parte de la sociedad tiene acceso a la confección.

A su juicio, el reto está en pasar del acceso al uso consciente y regulado, “el talento sin prioridad es un azote. La inteligencia artificial llegó, qué bueno. ¿Y cuán útil ha sido? La pregunta es, ¿en qué manos la colocamos? ¿Y cuáles son las herramientas de carácter legal para establecer puntos de partida y límites al uso correcto de la inteligencia artificial”?

Desde una mirada crítica, Syra Pineda, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la acción Femenina, advirtió que el debate no puede limitarse al uso ciudadano de la tecnología, sino que debe cuestionar su modelo de desarrollo.

“Hay que enfocarnos en el desarrollo de esa tecnología que nos ha llevado a esa incapacidad de profundizar. Yo creo que ahí es donde tenemos que llevar la conversación, porque esto no es sólo responsabilidad del ciudadano y la ciudadana, ni de la democracia ni de los gobiernos, esto es un tema también del desarrollo de esas corporaciones de esos espacios y que además están aliados y acoplando con gobiernos para crear todo un sistema democrático”.

La panelista alertó sobre las implicaciones económicas y sociales del avance de la IA, citando proyecciones recientes del Banco Mundial.

“El presidente del Banco Mundial recientemente dijo que en los próximos 15 años va a haber demanda por 1.200 millones de empleos de personas jóvenes en América Latina, pero solamente va a haber 400.000 puestos y eso es ahora no sabemos cómo la inteligencia artificial va a empujar eso más, imagínense qué va a pasar dónde está la desestabilización política, qué ocurriría eso y por supuesto dentro de eso las mujeres y las niñas somos siempre las más perjudicadas porque ya somos la cara de la pobreza y de la desigualdad ilustrada” sostuvo.

Pineda hizo un llamado a los gobiernos, afirmó que esta tecnología es una cuestión política y cada medida que se tome ha de ser partiendo de ese hecho. De igual forma cuestionó en manos de quien “están nuestros datos”.

“Esto es un tema político y que lo que se haga y se desarrolla tiene que partir de ahí y las medidas las constituciones, las leyes tienen que partir de ese punto de vista”, dijo.

“Más allá de eso, todos los datos de nosotros, quién controla nuestros datos, Google tiene más información de los dominicanos y las dominicanas que el gobierno dominicano ¿Tiene el gobierno dominicano acceso a esa data? ¿Qué significa el uso de esa data y la manipulación de ella para la gobernabilidad democrática?” puntualizó.

La coordinadora del programa de Ciencia Social y Humanidad de la oficina regional de la Unesco en La Habana, Claudia Felipe Torres, mencionó algunos valores fundamentales que toda tecnología debería arropar.

“El primero es el respeto, la promoción, la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad, el respeto al medio ambiente y los ecosistemas, la garantía de diversidad e inclusión y el derecho a vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Eso por supuesto es una línea de deseos, que lamentablemente la vida contemporánea nos demuestra que es particularmente desafiante, y creo que si hoy estamos hablando de democracia, pocos temas se vienen mejor para el debate sobre la ética de la IA que este tema”

pensamiento crítico

Desde una perspectiva académica, Santiago Gallur, coordinador de los programas doctorales en ciencias sociales y en comunicación del Intec, centró su intervención en los riesgos de sustituir el pensamiento crítico por la dependencia algorítmica.

“Una sociedad que se fije más en el algoritmo que en el pensamiento crítico, acaba generando una democracia que sí tiene las formas pero está basada en los tenidos. Desde mi punto de vista, a nivel histórico, yo creo que estamos en una obra clase mental” afirmó.

Gallur alertó sobre el uso incorrecto de la inteligencia artificial en ámbitos sensibles como la investigación o la educación. A su juicio, la clave está en la educación ética y crítica.

“Podemos usarla, pero tenemos que usarla correctamente y tenemos que enseñar el uso adecuado, correcto, ético. Se están desarrollando ciertos tipos que empiezan a utilizar algunos, pero lo hacen muy mal y lo hacen con sesgos, lo hacen con problemas”.

esquemas tradicionales

Gómez Mazara retomó el tema educativo, señalando que el modelo dominicano aún responde a esquemas tradicionales desconectados de la realidad laboral.

“Todavía el modelo educativo, sigue insistiendo en un 55% en las formaciones tradicionales. Pero, ¿cuál es el problema de sociedades como la nuestra, que crece, pero con un nivel de inequidad? Que el 75% de empleabilidad en el país está concentrado en las formaciones STEM”.

Mazara señaló la necesidad de regular estas tecnologías, a lo que Syra pineda también argumento que la aplicación de reglas éticas para el uso de la IA son necesarias. “Sin regulación, por más ética que pongamos, no va a funcionar. Igual que sin educación” afirmó.

Santiago agregó que si no se toman medidas de regulación pues nos estaríamos adelantando a “posibles consecuencias”.

ausencia de mecanismos

En el intercambio con el moderador Miguel Franjul, el debate entró de lleno a la ausencia de mecanismos frente al uso de tecnologías digitales

Al responder, informó que ya existe un proyecto de ley, elaborado con el apoyo de abogados.

Al mismo tiempo afirmó que en la política “si nosotros apelamos a los referentes estrictamente éticos que mucha gente quiere acompañar como solución a los temas de inteligencia artificial, ese es un territorio que vamos a perder siempre. Por eso yo vuelvo al concepto de algún nivel de regulación. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana y la clase política tienen exponentes perfectos en esa dirección”.

Claudia Felipe Torres subrayó la necesidad de fortalecer las alianzas entre sectores para enfrentar los desafíos éticos de la inteligencia artificial y destacó que la IA ya impacta la vida cotidiana.

“Esto es un llamado que insisto, aparentemente sencillo, pero es demostradamente complejo. Y yo creo que a esa colaboración, a esa gobernanza de múltiples partes interesadas, porque evidentemente la IA a veces nos parece que está muy lejos, y ya estamos en ese futuro, ya está impactando desde nuestras grandes decisiones hasta las más sencillas de nuestra vida cotidiana. No somos muchas veces conscientes de ello, ni nosotros, ni los ciudadanos, ni las personas con las que directamente interactuamos” señaló.