Hombre prende fuego a su hermano tras discusión

Un conflicto entre hermanos en el sector Arroyo Hondo, Santiago, terminó en un violento incidente cuando uno de ellos roció con gasolina al otro y le prendió fuego, provocándole graves quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La víctima, Juan Pichardo Zapata, de 37 años, recibe atención médica en el Hospital regional Universitario María Cabral y Báez. Mientras que el presunto agresor, Mark Anthony Pichardo, se dio a la fuga luego de cometer el hecho.

De acuerdo a los familiares, los hermanos "acostumbraban a discutir" y, en esta ocasión el conflicto se originó por un desacuerdo relacionado con el suministro de energía eléctrica que uno le compartía al otro.

Asimismo, indicaron que en medio de la desesperación y para intentar apagar el fuego, la victima salió hacia un río con el fin de evitar mayores quemaduras.

De acuerdo con el reporte del centro de salud, el paciente presenta quemaduras de gravedad y su pronóstico es reservado. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Publico.