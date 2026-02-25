Gobierno extradita a España a dominicano acusado de tráfico de drogas

El presidente Luis Abinader dispuso la extradición del dominicano Thelmo Issa Ortega Luna al reino de España, donde es acusado por tráfico de drogas.

La disposición gubernamental está contenida en el decreto núm. 123-26.

“La solicitud de extradición fue presentada por la Embajada del Reino de España mediante Nota Verbal núm. 75, del 1 de abril de 2025, a raíz de un requerimiento internacional dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valladolid, en el marco de las diligencias previas núm. 3802/2015, por presunta violación al artículo 368 del Código Penal Español, relativo al delito de tráfico de drogas con grave peligro para la salud pública”, reseña el comunicado enviado desde prensa de la Presidencia de la República.

El decreto indica que, “bajo ninguna circunstancia”, a Ortega Luna se le impondrá la pena de muerte ni la pena privativa de libertad a perpetuidad, como consecuencia de la infracción por la cual se dispone su extradición.