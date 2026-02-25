Departamento de Estado valora cooperación con República Dominicana en tráfico de drogas y armas

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó dos “hojas informativas” sobre la cooperación de esa nación con países del Caribe, en busca de combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y la delincuencia transnacional.

De acuerdo a la información, las agencias de seguridad fronteriza, incluidas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, “utilizan tecnologías avanzadas para detectar e interceptar envíos de armas de fuego en los puertos de entrada y salida y aplicar los controles de exportación de Estados Unidos para evitar el desvío de envíos legales a bandas criminales”.

Expresaron que el Departamento de Estado facilita tutoría y asistencia técnica para permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Caribe rastreen armas de fuego, recopilen pruebas y realicen investigaciones conjuntas con las agencias policiales de los Estados Unidos de manera más eficaz.

“Las Unidades de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) del DHS/HSI en República Dominicana y Haití combaten el tráfico de armas de fuego, así como el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas”, indicó el Departamento de Estado.

A lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití, aseguraron que apoyan un programa regional de seguridad de arsenales para ayudar a las fuerzas de seguridad a proteger mejor sus armas contra el desvío ilícito.

Como ejemplo indicaron que en febrero de 2026 un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de EE. UU., integrado por el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otras agencias estadounidenses y la Policía Estatal de Connecticut, desmanteló una red criminal multiestatal liderada por dominicanos, incautando más de un kilogramo de fentanilo y metanfetamina, además de 17 armas de fuego.

Cuatro de los seis arrestados enfrentan cargos federales por conspiración para el tráfico de armas de fuego.

Los arrestados fueron Manolin Vargas D'olon, también conocido como “Robelin”, 30 años; Giovanni Benoit, 41 años; Álvaro Pérez, 40 años; Anderson Amador Nova, 35 años; Ángel Vásquez, también conocido como “Bebo”, 36 años, y Andy Martínez, 46 años.

Indicaron que, a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), lanzada en 2010, Estados Unidos trabaja para desarrollar las capacidades de los países caribeños para combatir el tráfico ilícito y la delincuencia transnacional, impulsando así la seguridad nacional caribeña y estadounidense.

Explicaron que esa nación apoyó el desarrollo y despliegue del sistema de respuesta de emergencia 911 de la República Dominicana, ampliando el acceso a los servicios de emergencia a casi el 90 por ciento del país.