Colapsan varios comercios y viviendas en Gaspar Hernández por lluvias

Varias infraestructuras comerciales y viviendas en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, colapsaron debido a las inundaciones por las fuertes lluvias que han incidido en esta zona y gran parte del Cibao desde la noche de este martes.

“La situación es caótica en estos momentos, colapsó un supermercado, una tienda de ropa, dos viviendas cercanas al puente del río y el tránsito está paralizado”, indicó Alejandro Gil, director de la Defensa Civil de esta demarcación.

Según explicó, hay al menos 25 refugiados en centros de acogida, debido a que el cúmulo de las lluvias y la crecida del río penetraron e inundaron los sectores El Matadero Viejo, La Olla Adentro, el centro de la ciudad, La Cueva de los Leones, entre otros.

Mientras que el tránsito está paralizado desde Gaspar Hernández hacia Sosúa y de Sosúa hacia Río San Juan.

El COE ha colocado en alerta roja a la provincia Espaillat

“El río sigue aumentando su caudal, porque la lluvia continúa, pasó por encima del puente”, indicó Gil.

En las brigadas de trabajo para atender la situación de emergencia en el lugar, se encuentra la Defensa Civil de Gaspar Hernández, con el apoyo de miembros de este cuerpo castrense de otras demarcaciones de la provincia Espaillat, los Bomberos, la Cruz Roja y la Policía Nacional y Municipal.