Choferes protestan frente a Línea 2C del Metro; piden jubilación para los de 60 y 70 años

Choferes de diversas rutas de Los Alcarrizos protestaron este miércoles para exigirle a las autoridades mejores tratos por el servicio que realizan. Deploraron la imposibilidad para jubilarse, falta de trabajo y problemas de salud.

Los choferes se manifestaron frente a la la línea 2C del Metro de Santo Domingo, donde Alberto Gómez, vocero del grupo, informar sus demandas.

"Queremos solución para los choferes porque muchos han agotado su vida útil laboral con 60 y 70 años; pedimos que sean tomados en cuenta en las ayudas del gobierno", dijo Gómez.

Las rutas 33, 29, 34, 22, 28 de Los Alcarrizos y la ruta Pantoja, piden mejorar la calidad de vida de sus choferes. Con carteles que decían “Señor presidente, acuérdate de los choferes”, pidieron que sus voces hicieran eco a través de los medios de comunicación.

Alberto explicó que no se oponen a la modernización, pero como transportistas quieren ser parte del cambio y no "dejados de lado por el gobierno". Piden que los choferes mayores puedan jubilarse y que los nuevos transportistas puedan trabajar en las rutas de los corredores que se están habilitando para la población.

Un chofer que solo quiere trabajar

Gabino Antonio Núñez, chofer de los Alcarrizos.Leonel Matos

Gabino Antonio Núñez es un chofer de 60 años, con 38 tras un volante y que camina con un bastón; tiene uno de los discos de la cadera afectados y pasó por un accidente que laceró su pierna izquierda. A pesar de todo esto, se expone al tránsito diario como chofer porque solo quiere trabajar.

Sigue en la ruta a pesar de sus problemas de salud por su familia: "Quiero sacar adelante a mis hijos", dijo Núñez, y teme enfrentarse a la jubilación porque los compañeros que la solicitaron están varados y no tienen respuestas.

“Quiero poder jubilarme, pero no creo que lo haga ahora; no puedo dejar a mi familia sin sustento”.