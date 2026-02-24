Servicio del Teleférico de Los Alcarrizos está suspendido por inauguración de la línea 2C

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó que desde las 11:00 de la mañana de este martes fue suspendido de manera temporal el servicio del Teleférico de Los Alcarrizos.

La suspensión se realiza por la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo.

“Informamos a la población sobre la suspensión temporal del servicio del Teleférico de los Alcarrizos con motivo de la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo”, dice la comunicación compartida en las redes sociales.

El servicio se reanudará el miércoles 25 a las 6:00 de la mañana.

El presidente Luis Abinader oficializará la inauguración del Metro de Los Alcarrizos a partir de las 3:00 de la tarde de este martes.

El servicio de esta ampliación del Metro será gratuito hasta Semana Santa, según se ha informado.

Esta inauguración contará con la participación artística de Sergio Vargas, Omega, Toño Rosario, Eudis el Invencible, Chimbala, Chiquito Team Band y Esteffany Constanza.