Policía mata al apodado “Sin Luz”, acusado de homicidio y otros delitos

Una patrulla de la Policía Nacional mató en un presunto intercambio de disparos a un joven que era buscado, mediante orden de arresto, acusado de homicidio y otros hechos delictivos ocurridos en el Distrito Nacional.

Se trata de Johan Manuel Familia, alias “Sin Luz”, quien tenía en su contra la orden de arresto No. 0067-FEBRERO-2026.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la mañana de este 23 de febrero, cuando miembros de la División de Investigación (DICRIM) de Santo Domingo Este realizaban labores de localización en el sector de Invivienda.

Dice que Familia, al notar la presencia policial, sin mediar palabras, la emprendió a tiros contra la patrulla con una pistola calibre .45, marca no legible, numeración RIA1948727, por lo que “los miembros actuantes se vieron en la imperiosa obligación de repeler el ataque, resultando el individuo con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas”.

Historial delictivo

Johan Manuel Familia, alias “Sin Luz”, era señalado como presunto autor de la muerte de Amezón Stiven y/o Alexander Payano, alias “Eminen”, así como de ocasionar heridas a Oliver Arturo Paredes, Héctor Olvardo Mateo García y Esteuris Cuevas, alias “Macamba”, en un hecho ocurrido en fecha 26/01/2026 en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.