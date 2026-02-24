"Nace la ciudad de Los Alcarrizos": Gobierno pone en marcha línea 2-C del Metro

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, la cual extiende el servicio de transporte hasta el municipio de Los Alcarrizos.

Durante el acto de inauguración, el mandatario señaló que con la instalación de la nueva línea del Metro responde a un "clamor" de los munícipes de Los Alcarrizos.

"Durante años, miles de familias de esta zona salieron antes del amanecer y regresaron cuando ya caía la noche. Durante años, el tapón, la incertidumbre y el costo del transporte fueron parte inevitable de la rutina diaria. Y durante años, esta obra fue un anhelo legítimo, una aspiración justa, una promesa que muchos querían ver cumplida", manifestó el mandatario.

Abinader resaltó los residentes de Los Alcarrizos se ahorrarán dos horas en el tiempo que toman entre salir de sus hogares y llegar al Distrito Nacional.

"Miles de dominicanos de esta zona, han dedicado hasta hora y media por trayecto para llegar a sus trabajos o centros de estudio. Con esta línea, el recorrido completo podrá realizarse en apenas 10 minutos entre estaciones, y el ahorro total en horas pico podrá alcanzar hasta dos horas diarias. Dos horas que regresan al hogar. Al descanso. Al estudio. A compartir con los hijos. A vivir mejor", exclamó Abinader.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa Tavárez, indicó que con la instalación del Metro de Santo Domingo en Los Alcarrizos, nace una "nueva ciudad" ya que inmediatamente se "mejora la calidad de vida" de los munícipes.

"Hoy es un día lleno de esperanza por lo que viene, porque un municipio que había estado ahogado por los tapones, castrado por la marginalidad y con un desarrollo limitado por la falta de accesibilidad, hoy resurge, renace con una nueva realidad. Una realidad donde los hombres y mujeres de este municipio tienen más tiempo, más oportunidades, más calidad de vida. Hoy, señor presidente, podemos decir que, a través de este sistema de transporte, nace la ciudad de Los Alcarrizos", exclamó Isa.

Indicó que el Metro también beneficiará a munícipes de Pantoja, La Guayiga, La Cuaba, Pedro Brand, Los Girasoles, Los Peralejos, La Ciénaga y todos los barrios de esos sectores.

Recorrido

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo recorre una distancia de 7.3 kilómetros y proyecta beneficiar a "más de un millón de habitantes" de los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

El proyecto se compone de obra civil y electromecánicas, cinco estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

Las estaciones que componen el proyecto son la Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida los Beisbolistas en Manoguayabo. La Franklin Mieses Burgos, situada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental. La 27 de Febrero, localizada en el kilómetro 13 cerca de la Prolongación 27 de Febrero. La Freddy Gastón Arce, ubicada en el kilómetro 14, próxima al puente peatonal, y la Pablo Adón Guzmán, situada en la entrada de Los Alcarrizos, conectando con el teleférico.

El sistema tendrá la capacidad de transportar de 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150 mil pasajeros al día.

En esta primera etapa la línea estará operando de manera gratuita a partir de este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa en un horario especial de lunes a viernes en la mañana de 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, y en las tardes de 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.

Los sábados operará de 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana y en las tardes a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Entregan Marginal

Adicionalmente, también se inaugura la avenida Marginal de la Autopista Duarte, la cual tiene una longitud total de 6.5 kilómetros, con dos carriles expreso y un carril de acceso e incorporación, que permitirá que los residentes de cada una de las comunidades aledañas se desplacen y se incorporen a la Autopista Duarte de manera "eficiente y segura".