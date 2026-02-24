Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Muere exjuez Víctor Mejía Lebrón en un presunto suicidio

El cadáver fue encontrado en su oficina privada, ubicada en la Plaza Monet, en la Carretera Mella, Santo Domingo Este.

Exjuez Víctor Mejía Lebrón

Exjuez Víctor Mejía Lebrón

Redacción Listín Diariosanto domingo, rd

Fue hallado muerto, en su oficina, el destituido juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, y las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un suicidio.

El cadáver fue encontrado en su oficina privada, ubicada en la Plaza Monet, en la Carretera Mella, Santo Domingo Este.

Allí acudieron agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Mientras se esperan el informe oficial de la Policía Nacional.

Mejía Lebrón fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, junto a otros jueces en 2016, tras ser sometidos a un juicio disciplinario y hallados culpables de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados