Muere exjuez Víctor Mejía Lebrón en un presunto suicidio

Fue hallado muerto, en su oficina, el destituido juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, y las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un suicidio.

El cadáver fue encontrado en su oficina privada, ubicada en la Plaza Monet, en la Carretera Mella, Santo Domingo Este.

Allí acudieron agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Mientras se esperan el informe oficial de la Policía Nacional.

Mejía Lebrón fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, junto a otros jueces en 2016, tras ser sometidos a un juicio disciplinario y hallados culpables de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.