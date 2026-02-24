Vaguada y frente frío incrementan las lluvias; seis provincias en alerta

Las condiciones meteorológicas para este martes estarán dominadas por la incidencia de un frente frío y su vaguada, que generará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En las provincias del norte, noroeste, nordeste, Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, las precipitaciones serán más intensas en horas de la tarde y se prevén acumulados de lluvia que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales.

Para el sureste y suroeste también se pronostican episodios de lluvias intensas, especialmente en horas de la noche en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

Estas condiciones mantienen en nivel de alerta meteorológica a las provincias de Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Valverde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y las orientaciones de los organismos de protección civil.

Para mañana miércoles, las lluvias continuarán en la madrugada y la mañana con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán al noroeste, norte y nordeste del país.

Durante la tarde, esperan que el sistema frontal retroceda hacia el oeste lentamente, generando aguaceros moderados a intensos en la costa norte, valle del Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza, sureste y suroeste, extendiéndose hasta la noche, también al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.