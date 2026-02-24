Joel Santos sobre apagón general: “Fue una avería provocada por una explosión”

Aunque señaló que ahora inicia una investigación realizada por el Comité de Análisis de Fallas para determinar la causa del apagón general ocurrido este lunes en el país, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que este nuevo apagón no fue provocado por alguna práctica manual.

Se recuerda que el 11 de noviembre de 2025 el país sufrió un apagón nacional. Por el mismo, el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) informó que una maniobra manual incorrecta en la subestación de San Pedro de Macorís provocó una salida en cascada de la transmisión de energía.

“Lo que hoy podemos decir de este evento es que no fue causado por ningún movimiento manual, fue una avería provocada por una explosión, entonces hay que investigar qué causó y por qué se extendió a todo el resto del sistema”, dijo al ser entrevistado en “El Sol de la Mañana”, que se transmite por 106.5 FM.

De igual forma, explicó que desde el apagón de noviembre se están tomando una serie de medidas para restablecer la resiliencia del sistema eléctrico, que conlleva mayor inversión y un proceso de “muchos cambios en el sistema”.

Explicó que desde las 11:53 de la noche del lunes el sistema opera con regularidad.

De acuerdo a los detalles la falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI) inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte, lo que provocó caos en el transporte y la alteración en el sistema económico y el estilo de vida de la población.