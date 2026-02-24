El COE eleva a nueve las provincias verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), elevó a nueve las provincias en alerta verde contra inundaciones, debido al incremento de las lluvias por la incidencia de sistema frontal ubicado sobre la porción occidental de Haití, del cual se desprende una vaguada prefrontal sobre el país.

La alerta verde fue extendida para Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Estos sistemas mantendrán la humedad e inestabilidad para que durante el transcurso de la tarde continúen produciéndose desarrollos nubosos generadores de aguaceros de diferentes intensidades y frecuencias, con tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente sobre los poblados de Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Pina, Bahoruco y Sánchez Ramírez entre otras.

Las actividades lluviosas podrían extenderse a zonas cercanas durante el transcurso de la noche y madrugada en sectores del suroeste y nordeste, provincias como San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor y Samaná.