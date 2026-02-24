COE eleva a 10 provincias en alerta amarilla por sistema frontal; seis en amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó a 10 provincias en alerta ante el desplazamiento de campos nubosos asociado a un sistema frontal casi estacionario al norte del país.

Esto se ha mantenido provocando aguaceros de diferentes intensidades con tronadas y ráfagas de viento, en distintas provincias del país como de Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Pina, Bahoruco y Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, entre otras.

Mientras que, el organismo dispuso el nivel de alerta amarilla para Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi.

En alerta verde se encuentran, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y La Vega.

El COE explicó que se declara alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Mientras que, la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.