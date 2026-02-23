Inafocam invertirá más de tres mil 400 millones de pesos en capacitación docente

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) anunció que ejecutará un presupuesto institucional de RD$ 3,421,434,579 para el año 2026, con el propósito de continuar fortaleciendo la calidad del sistema educativo nacional a través de amplios programas de formación y capacitación docente.

Para el período 2026, la institución proyecta impactar a 25,004 docentes en el área de Formación Continua, incluyendo 19,004 maestros y maestras del sistema educativo preuniversitario, así como 6,000 docentes del Programa de Alfabetización Inicial, reafirmando su compromiso con el desarrollo profesional permanente del magisterio. El monto destinado para formación continua es de RD$ 1,324.8 millones.

En el ámbito de la Formación Inicial, orientada a la carrera docente, el Inafocam beneficiará a 200 bachilleres, quienes recibirán apoyo para cursar estudios en educación, contribuyendo así a la captación y preparación de nuevos profesionales altamente calificados para las aulas del país.

Para la formación inicial se estima una inversión de RD$ 384 millones.

Asimismo, en el componente de Formación de Posgrado, un total de 1,850 docentes tendrán la oportunidad de especializarse en diversas áreas académicas y pedagógicas, fortaleciendo sus competencias y elevando los estándares de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una inversión de RD$ 808 millones.

Las áreas de capacitación priorizadas para 2026 incluyen el fortalecimiento de competencias pedagógicas, actualización curricular, alfabetización inicial, innovación educativa, evaluación de los aprendizajes, liderazgo pedagógico y uso de tecnologías aplicadas a la educación, inglés, entre otras líneas estratégicas alineadas con las políticas educativas nacionales.

La directora ejecutiva del Inafocam, Siullin Joa León, destacó que esta inversión representa una apuesta estratégica por el futuro del país. “La capacitación docente no solo fortalece las competencias profesionales del magisterio, sino que impacta directamente en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Cada programa formativo que impulsamos está orientado a mejorar la práctica pedagógica en el aula y, en consecuencia, elevar la calidad educativa del sistema”, expresó.

Asimismo, subrayó que la formación continua y especializada es clave para responder a los desafíos actuales del sistema educativo. “Un docente actualizado, con dominio de herramientas pedagógicas, tecnológicas y lingüísticas, está mejor preparado para garantizar aprendizajes significativos. En Inafocam estamos convencidos de que invertir en la formación de nuestros maestros y maestras es invertir en el desarrollo sostenible de la nación”, concluyó.