No hay pruebas de que haya carteles mexicanos en territorio nacional, dice la DNCD

El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dijo que no había evidencia de que existan ramificaciones de carteles mexicanos en el país.

Cabrera habló en estos terminos en el marco de la muerte de Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, que ha generado disturbios en México.

“No hay ninguna evidencia de que exista ramificación del cartel mexicano en nuestro país. Pero nosotros, como República Dominicana y como organismo de seguridad del Estado, trabajaremos arduamente para que cualquier integrante de cualquier organización transnacional y binaria no pueda penetrar a la República Dominicana”, declaró el vicealmirante.

Para reafirmar el trabajo en la detención del micronarcotráfico a nivel nacional, tras el aumento del consumo de drogas en la juventud, el vicealmirante Cabrera habló de los decomisos que han hecho desde el año pasado.

“Más jóvenes y más niños están consumiendo drogas. Nuestro trabajo es ocuparnos de establecer estrategias para combatirlo a nivel nacional y a nivel internacional. Y en eso estamos. El año pasado, solamente en el 2025, decomisamos más de 14 millones de gramos. Y en lo que va de año, nosotros llevamos más de 2 millones de gramos decomisados”, afirmó Cabrera Ulloa.

Dijo que el trabajo ha sido conjunto con otras instituciones públicas y que estas sinergias son las que permiten el avance constante del país.

“El trabajo que se ha hecho de manera conjunta, con la fuerza pública unida, que encabeza el señor presidente, que conjuntamente con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DNI, busca que cada día el país esté más libre de las drogas”, dijo.

Entregas florales

Sus declaraciones se produjeron en el Altar de la Patria durante la entrega floral de diversas instituciones en el marco del 182° aniversario de la independencia de la República Dominicana en 1844.

Instituciones públicas como Pro Consumidor, el Tribunal Superior Electoral y la Dirección Nacional de Control de Drogas fueron a presentar flores en conmemoración de la libertad del pueblo dominicano.