Indomet pronostica pocas lluvias para este domingo; vaguada se aproxima al país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo prevalecerá un cielo con nubes dispersas, y despejado en la mayoría de localidades del territorio nacional.

El organismo indicó que las precipitaciones que puedan ocurrir serán débiles y pasajeras, asociadas a la nubosidad que pueda transportar el viento del este hacia el país, en las provincias: San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia, el Gran Santo Domingo, entre otras.

Asimismo, al iniciar la noche, estas lluvias desaparecerán de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones.

“Las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efectos del viento predominante del este, siendo agradable esta noche y la madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas”, sostuvo el Indomet.

Para el lunes, una vaguada asociada a un frente frío empezará a aproximarse al territorio dominicano; por tanto, las condiciones meteorológicas experimentarán un cambio gradual.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C.