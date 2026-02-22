Cancelan decenas de vuelos entre Estados Unidos y RD por fuerte tormenta de nieve

Alrededor de 25 vuelos fueron cancelados este domingo desde y hacia la República Dominicana, como consecuencia de una fuerte tormenta de nieve en Estados Unidos, que ha afectando de manera directa a cientos de pasajeros que tenían previsto viajar entre ambas naciones este domingo.

De acuerdo con un informe oficial de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), las aerolíneas impactadas son JetBlue y Delta Air Lines, con operaciones programadas hacia y desde aeropuertos estratégicos del noreste estadounidense como el John F. Kennedy International Airport, el Logan International Airport y el Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.

Este domingo fueron suspendidos ocho vuelos. En el renglón de llegadas, se canceló el vuelo 1908 de Delta procedente del JFK de Nueva York y el 2709 de JetBlue, también desde esa terminal aérea.

En cuanto a las salidas desde territorio dominicano, no despegaron los vuelos de JetBlue 310 con destino a Nueva York, 2448 hacia Florida, 2110 también hacia Nueva York, 2830 con destino a Boston y 2510 hacia la Gran Manzana. Asimismo, fue cancelado el vuelo 1863 de Delta rumbo a Nueva York.

La información fue confirmada por Luis López, director corporativo de Aerodom, quien explicó que las medidas responden a la imposibilidad operativa generada por la severidad del fenómeno atmosférico en Estados Unidos.

En las terminales aeroportuarias del país, el ambiente estuvo marcado por largas filas, cambios de itinerarios y pasajeros atentos a sus teléfonos móviles en busca de notificaciones de reprogramación.

Muchos viajeros, especialmente dominicanos residentes en Nueva York y Boston que regresaban tras el fin de semana, tuvieron que reorganizar planes y extender su estadía.

Más cancelaciones para el lunes

El panorama no mejora para este lunes. Según el reporte de Aerodom, fueron cancelados 16 vuelos adicionales de JetBlue.

En las llegadas desde el JFK de Nueva York quedaron suspendidos los vuelos 709, 1009, 309, 509 y 2709. Desde Boston no operarán los vuelos 1829, 2529 y 2829.

En las salidas desde República Dominicana hacia Nueva York fueron cancelados los vuelos 1510, 610, 310, 2110 y 2510. Mientras que con destino a Boston no despegarán los vuelos 1830, 2530 y 2830.

La situación mantiene en vilo a pasajeros con conexiones internacionales y compromisos laborales o familiares en Estados Unidos, especialmente en ciudades donde reside una amplia diáspora dominicana.

Una tormenta extrema en el noreste de EE.UU.

La tormenta “Ernesto” amenaza con convertirse en uno de los eventos invernales más severos de la temporada. Las autoridades meteorológicas estadounidenses advirtieron que podrían acumularse más de 30 centímetros de nieve en varias zonas de la costa este.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que en Boston podrían caer entre 30 y 60 centímetros de nieve, mientras que en Nueva York las proyecciones oscilan entre 33 y 43 centímetros, con la posibilidad de alcanzar hasta 50 centímetros o más en algunas áreas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los ciudadanos permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos, advirtiendo que los viajes del lunes en la mañana serían “extremadamente peligrosos”.

Las autoridades también alertaron sobre el riesgo de cortes eléctricos y posibles inundaciones en zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Delaware.

Las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington se preparan para potentes vientos y acumulaciones significativas de nieve, en lo que se perfila como una tormenta de rápida intensificación, cuya gravedad fue reevaluada al alza en cuestión de días.

Impacto directo en la conexión aérea con RD

La República Dominicana mantiene una intensa conectividad aérea con el noreste de Estados Unidos, especialmente con Nueva York y Boston, donde reside una numerosa comunidad dominicana.

Cada cancelación representa no solo un ajuste operativo para las aerolíneas, sino también un impacto humano: reunione