Organizaciones civiles se respaldan con Miguel Franjul

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) expresa su respaldo incondicional a la advertencia que realizara el periódico de los dominicanos, Listín Diario bajo la dirección del licenciado Miguel Franjul, sobre la posición que erróneamente ha planteado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sobre la violación de la soberanía planteada en la Constitución de la Republica.

Advierten que la soberanía de la República Dominicana no puede ser cuestionada por organismos internacionales que entienden que el problema de la República de Haití es responsabilidad de la parte dominicana.

La Codonbosco expresó que todas las organizaciones sociales deberían fijar una posición firme ante organismos internacionales, que descuidan al pueblo haitiano que requiere su solidaridad, pero que piensan que el país debería acoger a sus nacionales no importa sus situaciones migratorias.

La posición de la Codonbosco, es respaldada por el Centro de Educación Para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Red de Organizaciones de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (ReoCofe), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional (Acadisando) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), Comité de Desarrollo Comunitario María Auxiliadora, Frente de Desarrollo Comunitario Villa María, Comité de Desarrollo Mejoramiento Social y el Frente Comunitario Villa Fontana, entre otros.

El documento reitera su respaldo a los planteados por el señor Miguel Franjul ante una posible amenaza de organismos internacionales contra la República Dominicana.

Indican que estarán vigilantes ante las posibles reacciones del gobierno dominicano en relación a lo que está solicitando desde hace varios años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y que por ninguna razón o circunstancias la República Dominicana no debería ceder su posición planteada en la sentencia del Tribunal Constitucional.