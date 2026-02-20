Exigen respeto a la ley y salarios dignos durante ofrenda floral por el mes de la Patria

Durante el acto de ofrenda floral realizado en el Altar de la Patria, representantes de la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (Unamapej) representados por su presidente Félix Rodríguez, al ser abordados sobre las denuncias de “descuentos excesivos”, denunciaron que el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) entiende mal la ley 451-08.

Al referirse a la situación, Rodríguez afirmó que “el Estado nos deja de apoyar cuando nos pensionamos o nos jubilamos”.

Según afirmó, se está aplicando un 3 % por concepto de seguro de sobrevivencia, cuando la legislación establece un porcentaje menor.

“La ley dice que por discapacidad y sobrevivencia se debe contar un 1 %, pero Inabima le resuelve el problema al Estado agregándonos una carga adicional”, expresó.

Indicó que una situación similar ocurre con el seguro médico, el cual, según explicó Rodríguez, debe ser asumido “entero” por los maestros una vez se jubilan.

Ante esto, Unamapej y otras organizaciones aliadas mantienen una lucha para que se respete el marco legal.

“Estamos desarrollando una lucha para que el Consejo de Directores de Inabima entienda que no puede proceder contra la ley”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la resolución 04-2023 “está violentando el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, señaló que el seguro de sobrevivencia presenta fallas desde su origen, ya que no contempla los casos de maestros envejecientes que no cuentan con familiares beneficiarios.

“Se nos obliga a pagar el seguro de sobrevivencia aun cuando nadie se va a beneficiar”, dijo.

En cuanto a las acciones de manifestación, confirmó que estas continúan.

“Estamos organizando una serie de acciones. El plan está en desarrollo”, explicó, aclarando que la actividad patriótica también sirvió para llamar la atención de la opinión pública. “Es necesario que Inabima atienda el llamado de casi 40 mil maestros que están siendo tratados injustamente”, dijo Rodríguez.

Sobre la economía del sector, indicó que algunos pensionados reciben alrededor de 29 mil pesos mensuales, ingresos que resultan insuficientes, ya que aseguró es una remuneración que no da abasto debido a que “lo van a gastar en asuntos médicos”, expresó al señalar que muchos superan los 60 y 70 años de edad.

Remarcó la exigencia de un aumento salarial. “Necesitamos que el sueldo mínimo para un jubilado sea de 50 mil pesos y eso se lo hemos pedido encarecidamente, pero no hay manera de que el Estado entienda que los jubilados y pensionados merecemos ser tratados con dignidad y respeto”.