Profesor agredido por estudiantes afirma que tiene la nariz fracturada

Tras ser supuestamente agredido por dos estudiantes en el Liceo Juan Pablo Duarte, el profesor Naony Anderson se presentó por segundo día consecutivo este viernes a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Juana, con una venda en la nariz y gran parte del lado derecho del rostro visiblemente hinchado.

El docente afirmó que desde el incidente continúa sangrando pese a que se ha medicado y que además tiene la nariz fracturada.

“Yo anoche cuando me iba a acostar estaba botando mucha sangre; hoy temprano también cuando me levanté igual estaba sangrando mucho y tengo que estar poniéndome algodón. Los vasos capilares los tengo rotos, por lo que todavía me duele”, relató.

El maestro narró que cuando los estudiantes se disponían a salir al recreo, dos de ellos cerraron la puerta del aula, y al intentar entrar, uno le lanzó una butaca.

Aseguró que también le lanzaron basura en la cara y que al salir del aula y bajar al primer nivel, uno de ellos le lanzó piedras, mientras otro estudiante comenzó a golpearlo con una correa.

“Yo espero que las autoridades tomen medidas porque los maestros no podemos seguir siendo maltratados. Antes un profesor era visto como un segundo padre en una escuela; ahora los estudiantes le dan golpes”, expresó.

Anderson, de nacionalidad haitiana, y quien imparte inglés y francés desde hace tres años en ese centro educativo, dijo además que anteriormente había sufridl otras agresiones, aunque no con esta magnitud.

Familiares de los estudiantes dicen no han podido verlos

En las afueras de la Fiscalía, desde tempranas horas de la mañana, familiares de los estudiantes detenidos aseguraron que estos se encuentran retenidos desde el mediodía del jueves y que no han podido verlos, ni siquiera los padres, lo que consideran preocupante por tratarse de menores de edad.

“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos dijo nada; nos enteramos por las redes. Hemos venido aquí desde ayer y no nos han dejado verlos, ni siquiera a los padres”, dijo Naciel Espinal, hermana de Eddy Leandro, uno de los alumnos detenidos.

De su lado, Katherine Rodríguez, tía de Eddy, sostuvo que no ha visto pruebas que respalden la versión del profesor.

“Ese maestro ha tenido inconvenientes antes, ¿por qué aquí no hay ningún maestro apoyándolo? Quizás saben que él fue el que empezó con el problema”, cuestionó.

Director del liceo dice habrá sanciones

El director del plantel, Victoriano Germosén, señaló que este tipo de hechos casi no ocurren en el centro, pero entiende que también responden a fallas en la formación desde los hogares.

Afirmó que sí habrá sanciones, aunque no contemplan la expulsión.

“El derecho a la educación es un derecho fundamental; nunca vamos a echar un muchacho a la calle y quitarle la oportunidad de estudiar. En casos mayores, si vemos que no hay posibilidad de que el alumno se mantenga aquí, sería trasladarlo a otro centro, pero sí va a haber sanciones”, precisó.

ADP exige que los profesores sean mejor valorados

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la Seccional Norte del Distrito Nacional, José Luis García, calificó de inconcebible que un docente sea agredido dentro de la escuela mientras cumple su labor.

Denunció también un trato desigual frente a faltas cometidas por profesores y estudiantes.

“Los estudiantes pueden golpear o escupir a un profesor y la sanción mayor es ponerlos a leer un libro en un salón vacío, pero cuando se sospecha que un profesor hace algo mínimamente fuera de lo común, lo quieren crucificar”, afirmó.

Este viernes no hubo docencia en el Liceo Juan Pablo Duarte debido a una reunión entre la ADP, el cuerpo directivo del centro educativo, el cuerpo de directores de la Regional 15-02, el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, entre otros.