Medio Ambiente busca agilizar trámites de permisos y eliminar la burocracia

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, presentó en un encuentro con los sectores productivos y los medios de comunicación de Santiago de los Caballeros los principales avances y transformaciones del “Ministerio Inteligente”, una iniciativa orientada a fortalecer la coordinación interinstitucional, promover el diálogo y consolidar una gestión ambiental moderna, técnica y transparente.

De acuerdo a los detalles, esta transformación tiene como eje la toma de decisiones basada en datos, la trazabilidad de los procesos y el fortalecimiento de la fiscalización ambiental en el territorio, como parte de una visión de Estado orientada a resultados y al servicio del ciudadano.

Los datos señalan que la herramienta basada en inteligencia artificial y robótica, incorporada a la plataforma para el procesamiento de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) y ha reducido en un 80 % el tiempo de procesamiento de los permisos de categoría D durante sus primeros 10 meses de operación.

Asimismo, se anunció el lanzamiento de CRIM Express, módulo que permite realizar la precategorización automática del tipo de CRIM requerido por cada proyecto, “elevando la experiencia del usuario, fortaleciendo la eficiencia del sistema y reduciendo aún más los tiempos en esta etapa inicial”.

“Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsamos una gestión firme, orientada a reducir la burocracia sin debilitar el control, fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de la ley como base del desarrollo sostenible del país”, dijo Henríquez.

Reafirmó además que la protección ambiental no constituye un obstáculo para el crecimiento económico, sino una condición indispensable para su sostenibilidad.

Como parte del proceso de transformación, se presentó el compendio de 73 Términos de Referencia Estandarizados para Autorizaciones Ambientales (TDR), que establecen criterios técnicos uniformes, incorporan el enfoque de cambio climático, gestión de riesgos y sostenibilidad, fortalecen la participación ciudadana y alinean los procedimientos con estándares internacionales.

Esta medida agiliza significativamente la fase inicial de evaluación para proyectos de categorías A y B.

En el encuentro, la vicepresidenta Raquel Peña respaldó los esfuerzos que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para consolidar una gestión ambiental moderna, alineada con la visión de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader.

“Nosotros tenemos la posibilidad como país, y lo vamos a lograr, de seguir creciendo a unos niveles no pensables porque contamos con un sector privado poderoso que cree en su país, que cree en nuestro gobierno y en ministros como Paíno, que está comprometido con dejar institucionalizado todo el proceso necesario para la perisología de Medio Ambiente”, concluyó.