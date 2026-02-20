Identifican presuntos responsable del tiroteo que involucra a urbana Masha

La Policía Nacional identificó a dos hombres señalados como los responsables de ocasionar la muerte por herida de bala de la joven Dominique Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, durante un ataque a tiros ocurrido la madrugada del pasado día 16 en la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez.

Los presuntos autores de la agresión fueron identificados como Yamal Anthony Núñez Vargas, de 20 años, y el nombrado “Julio 3030” y/o “Julio Voltio”.

Ambos son buscados en atención a la orden de arresto 2026-AJ0013089, emitida por un tribunal competente.

“La Policía Nacional exhorta a ‘Yamal’ y ‘Julio 3030’ a entregarse por la vía que entiendan pertinente”, dice una nota de prensa.

Se recuerda que el ataque armado ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban cinco personas, incluyendo Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida como Masha, y Yakomo Hernández de la Rosa (detenido), fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego y huyeron del lugar.

“Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo”, dijo la Policía.