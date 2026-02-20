Autoridades arrestan hombre por supuesto tráfico de drogas en Azua

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la ocupación de cientos de gramos de cocaína, marihuana y crack, durante un operativo de interdicción, realizado en la provincia de Azua.

El organismo de control de sustancias prohibidas explicó que las unidades operativas, luego de montar un dispositivo de vigilancia, intervinieron en una casucha próxima a un solar baldío de la comunidad de Tabara Abajo, donde incautaron 870 gramos de presunta cocaína, 47.4 de marihuana y 11.3 dosis de crack, para un total de 928 gramos.

Los agentes y fiscales incautaron además una pistola calibre 380, con su cargador y varias cápsulas, una escopeta con varios cartuchos, una balanza, un celular, un cuchillo, 3,540 pesos, entre otras evidencias.

En el operativo fue detenido Vidal Fernández Alcántara, quien, según informes de inteligencia, llegados por distintas vías, se estaba dedicando al tráfico y venta de drogas.

El detenido será entregado al Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, como parte de su firme misión de atacar, perseguir y erradicar el tráfico de narcóticos, ocuparon cientos de gramos de cocaína, marihuana y crack, durante un operativo de interdicción, realizado en la provincia de Azua.

Las unidades operativas, luego de montar un dispositivo de vigilancia, intervinieron en una casucha próxima a un solar baldío de la comunidad de Tabara Abajo, donde incautaron 870 gramos de presunta cocaína, 47.4 de marihuana y 11.3 dosis de crack, para un total de 928 gramos.

Los agentes y fiscales incautaron además una pistola calibre 380, con su cargador y varias cápsulas, una escopeta con varios cartuchos, entre otras evidencias.Fuente externa

Los agentes y fiscales incautaron además una pistola calibre .380, con su cargador y varias cápsulas, una escopeta con varios cartuchos, una balanza, un celular, un cuchillo, 3,540 pesos, entre otras evidencias.

En el operativo fue detenido Vidal Fernández Alcántara, quien, según informes de inteligencia, llegados por distintas vías, se estaba dedicando al tráfico y venta de drogas.

El detenido será entregado al Ministerio Público de la provincia de Azua para ser sometido a la justicia en las próximas horas.