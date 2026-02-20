Abel Martínez decide no ser parte de “consulta” del PLD

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, decidió que no participará en el proceso de “consulta popular” que plantea realizar esa organización política y pidió ser retirado del listado de aspirantes que será que será presentado ante la asamblea del Comité Central convocada para este domingo.

A través de una carta enviada al presidente del partido Danilo Medina y a la comisión encargada del proceso, Martínez señaló que lo que pretende realizar el partido de la estrella amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes electorales como en la Constitución Dominicana.

“He sostenido que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico transparente. Un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros propios Estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama: se practica. Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción”, reseña el documento enviado por el exalcalde de Santiago de los Caballeros a las autoridades del PLD.

Martínez, ya había expresado su desacuerdo con la idea del partido opositor en seleccionar a su “figura presidencial” fuera de los procesos que establece la ley indicando en el mes de abril del año pasado que “bajo ninguna circunstancia” estaría participando en el mismo; sin embargo, el mismo se había mantenido bajo perfil e incluso sugirió a inicios de este año que el aspirante aventajado sea escogido mediante una firma encuestadora, luego de ocho a 10 meses de “trabajo político”.

En esa oportunidad, el exlegislador indicó que el escenario actual plantea un “doble desafío”, ya que no visualiza de manera oportuna “adelantar un método formal de selección como una primaria”; sin embargo entendía que no convenía “esperar pasivamente hasta los plazos finales, sin una construcción política previa, porque ello debilitaría nuestras posibilidades reales de competir con éxito”.

Martínez reafirmó que mantendrá su aspiración a ocupar la candidatura presidencial del PLD y que se presentará como precandidato cuando sea abierta la precampaña electoral en junio del próximo año.

Participó y ganó en 2022

La intención del PLD es realizar exactamente el mismo proceso que realizaron en el 2022, “consulta popular” en donde participaron toda la membresía de ese partido y personas que no estaban afiliadas a ninguna otra organización política. La elección se hizo vía el método de “voto automatizado”, el cual siempre han defendido, y el resultado fue dado en la tarde de ese día.

En esa oportunidad, la dirigencia de los morados fue radical en señalar que no se encontraban escogiendo a un “candidato presidencial” si no que buscaban escoger cual será la “figura” que encabezará sus ideales de cara a las elecciones del 2024 y que otra persona se podía inscribir como precandidato para octubre del 2023, fecha valida por las leyes electorales para oficializar la propuesta presidencial; sin embargo, en caso de que se presentase otra precandidatura, ese debía de entender, que el escogido en la consulta sería quien tendría el apoyo de la militancia peledeista.

Precisamente, Martínez fue seleccionado ganador de ese proceso y luego en octubre del año preelectoral fue oficializada su candidatura presidencial.

Durante ese proceso tanto el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como la propia Junta Central Electoral (JCE) rechazaron la acción del PLD; no obstante, a pesar de las advertencias, el órgano electoral no pudo detener la celebración del proceso debido a que el mismo no se encontraba “expresamente prohibido” por las leyes electorales.

Aspirantes

Este domingo, durante una asamblea general del comité central, se someterá a aprobación tanto el reglamente y protocolo de comportamiento como el listado oficial de los aspirantes que participarán en ese proceso.

Además de Martínez, dentro de los aspirantes también figuran Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti y el exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, quien fue el último en incluirse en el listado al enviar su comunicación manifestando su interés de participar.

Reacción del PLD

El secretario jurídico del PLD, José Dantés Díaz, manifestó que todos los miembros del partido tienen derecho a “fijar posición” frente a cualquier mecanismo interno y recordó que el mecanismo de consulta “no sustituye los procesos formales que, en su momento, deberán desarrollarse conforme a la Constitución, la Ley de Partidos y nuestros estatutos”.

“Quien desee aspirar podrá hacerlo inscribiéndose en este proceso o dentro de los plazos y condiciones que establece la ley. El hecho de no figurar en ese listado preliminar no implica exclusión alguna. Cualquier compañero, incluyendo el compañero Abel, puede adherirse o incorporarse en cualquier momento, y especialmente cuando se abra formalmente la precampaña conforme al calendario legal”, manifestó Dantés al ser consultado por el Listín Diario.

El mismo señaló que el PLD “garantiza reglas claras y seguridad jurídica” para todos los miembros de esa organización política.