Pronostican clima soleado y escasas lluvias para este jueves

Un sistema de alta presión estará dominando las condiciones del tiempo hoy jueves, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país durante las horas matutinas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En horas de la tarde, la sensación térmica calurosa se incrementará para las provincias de Hato Mayor, Monte Plata , Santo Domingo , San Cristóbal , Monseñor Nouel, Santiago sur, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón, además de nublados con aguaceros o chubascos dispersos.

Pronosticaron que dichas actividades de lluvias pueden estar acompañadas de ráfagas de viento con baja probabilidad de tronadas, y podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas serán ligeramente calurosas en el día, pero en áreas montañosas y los valles del interior del país durante la noche y madrugada serán frescas y agradables , con posibles episodios de nieblas o neblinas.

La mínima será entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

El Gran Santo Domingo presentará nubes dispersas, viento ligero y posibles chubascos en la tarde.

Para mañana viernes habrá buen tiempo a nivel nacional, exceptuando algunos chubascos aislados con ráfagas de vientos hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, la parte norte de Azua, el sur de Santiago y La Vega, así como las sierras del suroeste. En la noche se espera un cielo despejado en la mayoría de las provincias del país.