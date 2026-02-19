Castro Marte felicita al Listín Diario por promover los valores y elevar la conciencia nacional

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, felicitó al periódico Listín Diario por promover los valores patrios que dan esencia y orgullo a la dominicanidad.

El religioso considera que en estos tiempos, ese interés y acción constante se levanta como "un estandarte de civismo, historia y conciencia nacional".

"Defender y exaltar nuestros valores patrios no es solo una tarea editorial, es un acto de amor profundo por la República Dominicana", expresó el prelado en su cuenta de X.

Castro Marte, al mostrar su satisfacción por la coherencia y visión acorde a la necesidad de elevar la conciencia natural de este medio, en estos tiempos, abogó para que el decano de la prensa nacional "continúe siendo faro de identidad, memoria y esperanza, inspirando a las actuales y futuras generaciones a honrar lo que somos y podemos llegar a ser".

El miércoles Listín Diario rindió homenaje a los símbolos patrios, en un acto trascendental, donde su director Miguel Franjul, advirtió que persiste un cuadro de “amenaza y peligro” de conspiración contra la soberanía nacional y debilitar el orden constitucional, por lo que instó a mantenerse firmes por la defensa y la integridad de la nación.

