Gobierno entrega cuatro camiones succionadores para servicio de la Caasd

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó sobre la compra y puesta a disposición de la ciudadanía de cuatro nuevos camiones hidrosuccionadores, adquiridos por el Gobierno por un monto de 192 millones de pesos, para ser integrados al fortalecimiento operativo del plan de zona que ejecuta esa entidad.

El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que las unidades son camiones de International y constan de un moderno equipo con bomba de presión y una turbina de última generación de succión que se utilizan para impulsar agua y para succionar las tuberías en caso de obstrucción.

Además, utilizados para limpieza de pozos sépticos, así como para resolver diversos problemas en el sistema sanitario del Gran Santo Domingo.

Suberví sostuvo que estas primeras cuatro unidades de camiones succionadores forman parte de una primera etapa de doce unidades que llegarán al país antes de finalizar el año, lo que permitirá sustituir equipos con más de dos décadas de uso.

“Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar los tiempos de respuesta y elevar la calidad del servicio a la población”, indicó el funcionario.