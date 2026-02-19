Embajadora de EE.UU visita en su despacho al senador Omar Fernández

La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, visitó este jueves en su despacho al senador de la República por el Distrito Nacional, Omar Fernández.

Durante la reunión que se extendió por más de una hora, el legislador y la diplomática conversaron sobre las relaciones bilaterales y de política local.

Asimismo, abordaron asuntos vinculados a seguridad nacional, comunidad dominicana en el exterior, educación, inversión extranjera, desarrollo económico, trata y tráfico de personas.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron impresiones sobre la agenda legislativa dominicana, en la que el congresista presentó los proyectos de ley de su autoría.

El encuentro se desarrolló en un “ambiente de cordialidad y respeto mutuo”, en el que ambos reafirmaron la histórica relación de amistad y cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

La embajadora se hizo acompañar de la señora Nora Brito, Directora de Asuntos Políticos de la Embajada.

Mientras que el senador Omar Fernández fue acompañado por José Gregorio Cabrera, asesor legislativo; Danilo Terrero, jefe de gabinete; Diego Vargas, asistente especial y Cristian Cabrera, director de comunicaciones.