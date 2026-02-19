Consternación en Barahona por la muerte de dos hermanas en un accidente de tránsito

La muerte de Leonela Ruiz López, de 38 años, ocurrida la noche de este miércoles, elevó a dos el número de víctimas mortales del accidente de tránsito registrado la madrugada del pasado domingo en este municipio.

Leonela, de 38 años de edad, permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, tras resultar herida, en el accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo, donde falleció su hermana Estefany Ruiz López, de 32 años.

El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y residentes de la comunidad, quienes lamentan la pérdida de las dos hermanas y esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

El accidente se produjo en horas de la madrugada del domingo, en el tramo comprendido entre la Escuela Vocacional y el supermercado Sirena, en la salida de Barahona hacia Santo Domingo, una zona en donde ya han ocurrido varios siniestros viales con pérdidas de vidas humanas.

Según los informes preliminares, ambas hermanas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron impactadas por un vehículo, cuyo conductor no ha sido identificado oficialmente por las autoridades.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ni el Ministerio Público han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni han informado sobre la identificación del conductor involucrado.