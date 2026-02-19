Apresan a dos hombres y una mujer que lanzaban piedras a vehículos en la Autovía del Este

Miembros de la División de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, con asiento en Villa Hermosa, provincia La Romana, informaron sobre el arresto “en flagrante delito” de tres personas señaladas de lanzar piedras a vehículos que transitaban por la Autovía del Este, próximo al peaje de La Romana, con presuntos fines de asalto.

Los detenidos son Julio Adorfo Aquino Solano , conocido como “Rolandito”, de 25 años; Julio Laureno Santana, alias “Julio”, de 29; y Yufreisi Martínez Sánchez, de 33, todos residentes en el sector Villa Caoba, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

El operativo fue realizado este 18 de febrero, luego de que circulara una denuncia en redes sociales y plataformas de noticias, en la que conductores alertaban que desconocidos estaban arrojando piedras a los vehículos en movimiento para obligarlos a detenerse y posteriormente despojarlos de sus pertenencias.

Durante el arresto, a los dos primeros se les ocuparon armas blancas tipo machete —uno de aproximadamente 20 pulgadas y otro de 21 pulgadas— que portaban en la cintura.

Asimismo, mediante inspección en el lugar, fue ocupado un saco que contenía varias piedras, presuntamente utilizadas para lanzarlas contra los vehículos que transitaban por la referida vía.

En ese sentido, los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen reforzada la vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de los conductores.