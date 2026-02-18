Vaguada provoca aguaceros este miércoles; advierten a los bañistas por fuerte oleaje

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para la tarde de este miércoles se producirán aguaceros moderados en ocasiones, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas en las provincias, en varias provincias del país.

Las lluvias serán originadas por un sistema frontal en la parte norte de las Bahamas; una vaguada asociada en varios niveles favorecerá, junto a la humedad proveniente del este del país.

Las lluvias serán en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná. Posteriormente se extenderán hacia Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Santiago. “Durante la noche, las precipitaciones persistirán en los poblados mencionados, pero se concentrarán más en sectores del litoral atlántico”.

El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.

Las temperaturas seguirán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, debido a la época del año y a la influencia del viento moderado a fuerte del noreste, principalmente en los sistemas montañosos y valles del interior, donde además, se prevén posibles eventos de niebla y neblina.

Advertencia por fuerte oleaje

En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta cabo Cabrón (Samaná). Mientras que, en la caribeña, se recomienda navegar con precaución en la zona al sur de Pedernales. El oleaje comenzará a mejorar en ambas costas conforme avance este día.

A la vez, se exhorta a los bañistas a tomar precauciones, debido a posibles corrientes de resaca y seguir las pautas de las banderas de playa, especialmente desde Puerto Plata, hasta cabo San Rafael (La Altagracia).

“Mañana viernes, desde la madrugada y durante las horas matutinas, se prevén (o predecimos) chubascos locales moderados en poblados del litoral atlántico debido a la presencia de la vaguada. En cambio, para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas frecuentarán provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat, entre otras”.