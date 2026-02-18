Therians y furries: el grito de auxilio de una tendencia por falta de identidad, revelan psicólogos

Lejos de identificarse y asumir conducta animal, siendo personas, o mostrar fanatismo por estas especies a través de comunidades “therians” y “furries”, psicólogos dominicanos revelan que estas tendencias reflejan el “grito de auxilio” por crisis de identidad.

Desde utilizar un disfraz para aparentar ser un lobo, perro o gato, incluso caminar y correr retorciendo brazos y piernas para simular cuatro patas, y olfatear, aullar, ladrar, maullar, son comportamientos que en las últimas semanas llaman la atención de los profesionales de la conducta humana.

Listín Diario conversó con especialistas del área, quienes, tras ser consultados acerca de qué está pasando por la mente de una persona para que adopte conducta animal, explicaron su percepción.

Para el neuropsicólogo clínico Fernando Santana, la tendencia de una persona, en especial jóvenes y adolescentes, de sentirse e identificarse con la especie animal es un mecanismo de pertenencia grupal y aceptación.

“La adolescencia es una etapa natural de exploración identitaria. Es el momento en que el joven se pregunta: “¿Quién soy?”. Las redes sociales han multiplicado las opciones simbólicas para responder esa pregunta”, explica.

Asimismo, detalla que “comunidades como (Therians y Furries) les ofrecen: sentido de pertenencia, identidad diferenciada, reconocimiento social y validación emocional”, detalla tras la consulta de por qué un número mayor de personas está asumiendo estas comunidades.

Por lo que indicó, estas comunidades pueden resultar atractivas porque, en su mayoría, sienten soledad, baja autoestima o dificultades de integración.

la Baja autoestima

Para la psicóloga clínica Georgina Taveras, la viralización, en especial en Latinoamérica, de los therians y furries es sinónimo de aceptación y baja autoestima de quienes se integran a estos grupos.

"Veo los comportamientos y me entristece ver cómo perdemos nuestra esencia cuando dejamos fuera el amor propio. Estamos frente a seres humanos que no están haciendo conciencia del espacio físico al que pertenecen, tienen una alteración de su personalidad y tienen un grupo que les alimenta la atención, que quizás en el fondo es lo que gritan, la falta de amor, atención, cuidado de los adultos responsables", sostuvo la experta.

Comunidad Furries.Listín Diario

Asimismo, enfatizó que, en la formación de estos patrones, a pesar de que las redes sociales han jugado un papel crucial, los padres han descuidado su rol de cuidadores sin monitorear lo que sus hijos ven por internet.

"Si en casa los adultos no conversamos con nuestros hijos, analizamos juntos, instalamos creencias del valor que tenemos como seres humanos, pues será alto el impacto en la indecisión de nuestros adolescentes y jóvenes, que es la población meta de este movimiento", señala.

Por lo que exhorta a que se haga eco de promover una buena autoestima y a la aceptación humana; de lo contrario, cada día más personas se sumarán a las nuevas comunidades.

“Ellos saben que son humanos”

El psicólogo clínico Jonathan Lorenzo descarta que las comunidades therians y furries se traten de un trastorno psicológico, debido a que, desde el punto de vista médico, hasta el momento, no cuentan con características para pertenecer a esa categoría.

“Ellos se conocen, saben que son humanos, aunque tienen conexiones tanto espirituales como psicológicas con los animales, pero no han perdido la realidad, porque reconocen que sí son humanos”, asegura.

Añadió que no es un trastorno, hasta que su conducta no represente daños en otras personas, se alimenten de comida exclusiva para animales.

De lo contrario: “Si ellos van vestidos como animales al trabajo, si cuando suben por el ascensor o la escalera no la suben como humanos, sino como perros o lobos, entonces, ya no solamente les está afectando a ellos, sino a todo su alrededor y también a la empresa donde ellos pertenecen”, aclaró.

Por lo que asegura que esta comunidad que empieza a marcar territorio en Latinoamérica y se presume en República Dominicana, solo está buscando aceptación y validación en un grupo.

“Hay una falta de identidad dentro de esos jóvenes y adolescentes, pero también una falta de la autoestima”, declaró a este diario; al tiempo advirtió que, en la búsqueda de identidad, “los jóvenes cometen muchos errores por estar dentro de un vínculo para ser aceptados en la sociedad”, sostuvo.