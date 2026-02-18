Abinader recibirá nueva licencia de conducir el 26 de febrero

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entregará el próximo jueves 26 de febrero de 2026 el nuevo modelo de la licencia de conducir al Presidente de la República, Luis Abinader.

Con la entrega del nuevo plástico al mandatario, comienza el proceso de modernización del sistema nacional de licencias y del fortalecimiento de la seguridad vial en el país.

Desde el 23 de febrero se ejecutará la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye el cambio de suplidor, la habilitación de nuevas sedes de atención y ajustes de procesos para elevar la capacidad del sistema y asegurar la continuidad del servicio.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.

Nuevos lugares y sedes

Gran Santo Domingo (RD)

Multicentro Churchill

Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4to nivel)

Blue Mall

Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3er nivel)

Punto GOB (Sambil)

Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1er nivel)

Punto GOB (Megacentro)

Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1er nivel)

Punto GOB (Occidental Mall)

Av. Prolongación 27 de Febrero. (1er nivel)

Punto GOB San Cristóbal

C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1er nivel)

Ministerio de Defensa (Distrito Nacional)

Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1er nivel)

Provincias (RD Interior)

Azua, en la carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1er nivel)

Barahona, C/ Jaime Mota, esquina María Montes No. 45. (1er nivel)

Duarte (San Francisco de Macorís), Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1er nivel)

La Altagracia (Higüey), Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3er nivel)

La Romana, C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2do nivel)

La Vega, C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1er nivel)

María Trinidad Sánchez (Nagua), C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1er nivel).

Monseñor Nouel (Bonao), C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1er nivel)

Puerto Plata, C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1er nivel).

San Juan , C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1er nivel)

Santiago, Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1er nivel).

Valverde, Ave. Benito Monción. (1er nivel)

Exterior (Consulados Primera Fase)

Miami 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1er nivel).

New York, 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4to nivel).

Filadelfia, Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2do nivel).

Boston 891 Centre St, Boston, MA 02130, Estados Unidos.

España / Madrid Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.

Segunda fase (en los próximos 2 meses)

Locales Nacionales:

San Cristóbal

Monte Cristi

Espaillat

Dajabón

Elías Piña

Santiago Rodríguez

Monte Plata

Independencia

Pedernales

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

San Pedro de Macorís

San José de Ocoa

El Seibo

Salcedo

Samaná

Hato Mayor

Bahoruco

Exterior (Consulados Segunda Fase)

New Jersey

España / Barcelona

Puerto Rico

Bélgica, Bruselas

⁠Zurich, Suiza

El Intrant informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.

La actividad reunirá a autoridades nacionales, representantes de la prensa y líderes de opinión, quienes conocerán las innovaciones del nuevo documento y su impacto para la ciudadanía dentro y fuera del país.