Listín Diario rinde homenaje a los Símbolos Patrios

Los jardines de Listín Diario se vistieron de azul, blanco y rojo para conmemorar el Mes de la Patria con su tradicional homenaje a los Símbolos Patrios.

Las notas del glorioso Himno Nacional dieron inicio a un encuentro donde se reafirmó el orgullo de ser dominicano y la identidad de una patria forjada por Los Trinitarios y la lucha independentista de 1844.

El acto contó con la participación del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el vicealmirante comandante general Juan Bienvenido Crisóstomos Martínez, de la Armada Domincana; Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Homero Luis Lajara Solá, vicealmirante retirado de la Armada; Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias.

También Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano; reverendo padre Isacc García de la Cruz, rector de la Universidad Católica del Nordeste; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Gema Hidalgo, administradora general de medios impresos y digitales de Grupo Corripio.

Además fueron invitados los estudiantes de los centros educativos Unión Panamericana, St. Michael, Triunphare, Ergos, Santa Teresita, La Salle y San Andrés.

El reverendo padre Isacc invocó a la Santísima Trinidad y recordó el amor por la patria que nos vio nacer, la libertad dominicana y la importancia de la presencia de Dios como baluarte de esta tierra.

Miembros de la Armada durante el desfile en las instalaciones de Listín DiarioLeonel Matos, Listín Diario

“Que cada bandera mostrada en este evento sea símbolo de la justicia y que tu paz y misericordia nos cubra, que podamos llevar los ideales de Duarte, Dios, patria y libertad”, clamó el reverendo.

Miguel Franjul enarboló la independencia dominicana y dijo que este diario se siente profundamente honrado al compartir esta fiesta de la dominicanidad.

Añadió que el propósito es enaltecer los símbolos nacionales, como expresión de una fe inquebrantable en los valores que hicieron posible la construcción de una República Dominicana libre y soberana.

“Hace algún tiempo el Listín Diario advirtió en un editorial que esa conspiración estaba. Y hoy nos atrevemos a ratificar la amenaza y el peligro no ha desaparecido; al contrario, persisten latentes. Existen indicios que evidencian la continuidad de maniobras solapadas para revertir los alcances de la histórica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la nacionalidad”, expresó Franjul.

Tributo a los Símbolos Patrios en Listín DiarioRaúl Asencio

El director del Instituto Duartiano y el director de Efemérides Patrias incentivaron con sus palabras el amor por la dominicanidad, la importancia de los Símbolos Patrios y la honra a la memoria de Juan Pablo Duarte como padre de la patria y defensor de los ideales patrióticos.

Manual de armas

La academia naval desplegó a sus integrantes vestidos de blanco y con armas en para una marcha en honor al compromiso de velar por los intereses nacionales; lanzaron sus armas en un entrelazo magistral de destreza y disciplina, culminando el acto ceremonial.