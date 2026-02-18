Embajadora Leah Campos se reúne con ministro de Defensa y hablan de seguridad

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, se reunió con el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., “en un encuentro que reafirma los sólidos vínculos de cooperación y amistad que unen a ambas naciones”.

De acuerdo a una nota de prensa, las autoridades intercambiaron impresiones sobre temas de interés común, orientados al fortalecimiento de la seguridad, la colaboración bilateral y el intercambio estratégico en materia de defensa.

Durante el diálogo, ambas partes “resaltaron la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación existentes, así como de impulsar nuevas iniciativas conjuntas que contribuyan a la estabilidad y seguridad regional”.

“Este acercamiento evidencia el compromiso permanente del Gobierno dominicano y de la Embajada de los Estados Unidos de seguir trabajando de manera coordinada y estratégica en favor del desarrollo y la paz en el hemisferio”, concluye la nota de prensa.